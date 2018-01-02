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02.01.2018  17:08

Хавбек Шахтаря оголився для новорічного сімейного фото

Тарас Степаненко

Півзахисник Шахтаря Тарас Степанекно постав у незвичному вигляді - він оголився до пояса, це ж зробили і два його старші сини, а молодшого і зовсім сфотографували голеньким.

Відповідну світлину футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Здоров'я, щастя, добра, удачі та миру в кожен дім, кожну родину", - підписав фото Степаненко.

Нагадаємо, що раніше гравці Шахтаря стали учасниками новорічного шоу.
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