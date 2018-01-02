Колишній футболіст Дніпра та Металіста дотепно пожартував в соціальній мережі. ФОТО

Денис Олійник

Екс-гравець Дніпра, Металіста і збірної України Денис Олійник знаходиться в чудовому гуморі.

Світлину з новірічним жартом футболіст опублікував в своєму Instagram.

"Бери трубку Лео Мессі", - говорить підпис під фото.

Нагадаємо, що останнім клубом вихованця Динамо Київ була чернігівська Десна, з якою він розірвав контракт напередодні нового року.