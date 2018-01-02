155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.01.2018 17:34
Колишній футболіст Дніпра та Металіста дотепно пожартував в соціальній мережі. ФОТО
|Денис Олійник
Екс-гравець Дніпра, Металіста і збірної України Денис Олійник знаходиться в чудовому гуморі.
Світлину з новірічним жартом футболіст опублікував в своєму Instagram.
"Бери трубку Лео Мессі", - говорить підпис під фото.
Нагадаємо, що останнім клубом вихованця Динамо Київ була чернігівська Десна, з якою він розірвав контракт напередодні нового року.
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