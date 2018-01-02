505 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.01.2018 19:20
Фанати Бешикташа піснями зустріли екс-захисника Динамо. ВІДЕО
|Домагой Віда прибув до Стамбула
Екс-захисник Динамо Домагой Віда прибув до Стамбула.
Про це повідомляє телеканал NTVSport.
Фанати Бешикташа радісно зустріли хорвата в аеропорту, привітавши новачка піснями.
Раніше повідомлялося, що Суркіс пропропонував Віді найбільший контракт в історії клубу.
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