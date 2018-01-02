Фанати Бешикташа піснями зустріли екс-захисника Динамо. ВІДЕО

Домагой Віда прибув до Стамбула

Екс-захисник Динамо Домагой Віда прибув до Стамбула.

Про це повідомляє телеканал NTVSport.

Фанати Бешикташа радісно зустріли хорвата в аеропорту, привітавши новачка піснями.

Раніше повідомлялося, що Суркіс пропропонував Віді найбільший контракт в історії клубу.