Алкоголь, цигарки та гучна музика: до мережі потрапило скандальне відео святкування Нового року гравцем Роми

Півзахисник Роми Раджа Наїнгголан потрапив в скандал після публікації відео як він з друзями веселився на Новий рік.

Відповідне відео хавбек опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Футболіст, на якого тепер чекають санкції в клубі, усвідомивши свою провину, приніс вибачення за своє новорічне поведінку.

"Перепрошую за те, що трапилося сьогодні вночі. Я люблю розважатися з друзями і святкувати Новий рік, але минулої ночі я перегнув палицю", - написав хавбек.

"Природньо, у мене немає бажання подавати негативний приклад, тому хочу вибачитися за свої слова і вчинки", - зазначив футболіст.

Нагадаємо, що колишній футболіст Дніпра та Металіста дотепно пожартував в соціальній мережі.

Також повідомлялося, що хавбек Шахтаря оголився для новорічного сімейного фото.