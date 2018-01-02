Венгеру загрожує тривала дискваліфікація
|Арсен Венгер
Головний тренер Арсенала Арсен Венгер може отримати тривалу дискваліфікацію через свою поведінку в матчі 21 тура АПЛ з Вест Бромвічем (1:1).
Після того, як арбітр призначив пенальті у ворота лондонців, який приніс дроздам нічию, Венгер не тільки на підвищених тонах поспілкувався з суддею, а й розкритикував суддівство на післяматчевій прес-конференції.
Тепер же футбольна асоціація Англії висунула тренеру звинувачення в неналежній поведінці і суперечках з суддею. Тренер повинен до вечора 5 січня відповісти на це звинувачення і подати апеляцію на звинувачення.
У тому випадку, якщо апеляція не буде задоволена, Венгер ризикує отримати тривалу дискваліфікацію, пише ua-football.
Нагадаємо, що нещодавно Венгер повторив рекорд Фергюсона за кількістю матчів в АПЛ.
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