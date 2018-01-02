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02.01.2018  21:19

Азар - найкращий футболіст Бельгії 2017 року

Еден Азар

Півзахисника Челсі Едена Азара визнано найкращим футболістом Бельгії 2017 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Бельгії.

Хавбек аристократів отримав 10280 голосів. Азар обійшов Кевіна Де Брюйне (Манчестер Сіті, 4710 голосів) і форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку (3223).

Також в топ-5 також увійшли Дріс Мертенс (3123) і Тома Меньє (2884), пише ua-football.

Нагадаємо, що в 2017 календарному році Азар зіграв в 52 матчах, в яких забив 20 м'ячів і віддав 7 передач.

Також півзахисник допоміг збірній Бельгії вийти на ЧС-20182018 року.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий зробити пропозицію Челсі щодо трансферу Азара.
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