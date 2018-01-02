Зінченко потрапив до заявки на матч з Вотфордом

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч з Вотфордом.

Українець розпочне поєдинок на лаві запасних.

Позицію лівого захисника, на якій Зінченко дебютував в АПЛ та зіграв у кубковому матчі проти Лестера, зайняв Фабіан Делф.

Гра відбудеться 2 січня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в минулому турі Крістал Пелас перервав переможну ходу містян.