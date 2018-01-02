124 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.01.2018 21:40
Зінченко потрапив до заявки на матч з Вотфордом
|Олександр Зінченко
Олександр Зінченко потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч з Вотфордом.
Українець розпочне поєдинок на лаві запасних.
Позицію лівого захисника, на якій Зінченко дебютував в АПЛ та зіграв у кубковому матчі проти Лестера, зайняв Фабіан Делф.
Гра відбудеться 2 січня о 22:00 за київським часом.
Team News | How we line-up for the first time in 2018! #cityvwatford #mancity— Manchester City (@ManCity) 2 січня 2018 р.
Presented by @HAYSWorldwide pic.twitter.com/CSas8tEtt8
Нагадаємо, що в минулому турі Крістал Пелас перервав переможну ходу містян.
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