Зінченко потрапив до заявки на матч з Вотфордом

Олександр Зінченко потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч з Вотфордом.

Українець розпочне поєдинок на лаві запасних.

Позицію лівого захисника, на якій Зінченко дебютував в АПЛ та зіграв у кубковому матчі проти Лестера, зайняв Фабіан Делф.

Гра відбудеться 2 січня о 22:00 за київським часом.

Team News | How we line-up for the first time in 2018! #cityvwatford #mancity



Presented by @HAYSWorldwide pic.twitter.com/CSas8tEtt8