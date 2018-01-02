173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.01.2018 22:15
Коутінью зіграв останню гру за Ліверпуль?
|Філіппе Коутінью
Півзахисник Ліверпуля Філіппе Коутінью впевнений, що найближчим часом перейде в Барселону.
Про повідомляє The Times.
Гравець збірної Бразилії вважає, що вже провів останній матч за мерсисайдців.
Раніше надходила суперечлива інформація про те, повідомляв чи Коутинью клубу про бажання покинути команду, пише Трибуна.
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