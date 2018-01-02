Форвардом Динамо цікавиться ще один турецький клуб

Артем Кравець

Нападаючий Динамо Артем Кравець може продовжити кар'єру в турецькому Коньяспорі.

Про це повідомляє Anadoluda Bugun Spor.

За інформацією видання турецький клуб вже розпочав переговори з Динамо, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Кравцем цікавляться Сівасспор c Османліспором.

Також була інформація, що на Кравця претендує Гезтепе.