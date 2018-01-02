356 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.01.2018 23:11
Форвардом Динамо цікавиться ще один турецький клуб
|Артем Кравець
Нападаючий Динамо Артем Кравець може продовжити кар'єру в турецькому Коньяспорі.
Про це повідомляє Anadoluda Bugun Spor.
За інформацією видання турецький клуб вже розпочав переговори з Динамо, пише Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Кравцем цікавляться Сівасспор c Османліспором.
Також була інформація, що на Кравця претендує Гезтепе.
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