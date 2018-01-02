Мессі не бачить себе тренером після кар'єри гравця

Ліонель Мессі

Форвард Барселони і збірної Аргентини Ліонель Мессі навряд чи стане тренером.

Про це сказав сам футболіст виданню Мессі Blic Online.

"Стати тренером після закінчення тренерської кар'єри? Чесно кажучи, я просто не схильний до тренерської діяльності", - зауважив аргентинець.

"Однак попереду ще багато часу. Може бути, одного разу зміню свою думку з цього приводу", - цитує Мессі ua-football.

Нагадаємро, що Мессі став найкращим футболістом 2017 року за версією Marca.