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02.01.2018  23:27

Мессі не бачить себе тренером після кар'єри гравця

Ліонель Мессі

Форвард Барселони і збірної Аргентини Ліонель Мессі навряд чи стане тренером.

Про це сказав сам футболіст виданню Мессі Blic Online.

"Стати тренером після закінчення тренерської кар'єри? Чесно кажучи, я просто не схильний до тренерської діяльності", - зауважив аргентинець.

"Однак попереду ще багато часу. Може бути, одного разу зміню свою думку з цього приводу", - цитує Мессі ua-football.

Нагадаємро, що Мессі став найкращим футболістом 2017 року за версією Marca.
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