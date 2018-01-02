174 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.01.2018 23:27
Мессі не бачить себе тренером після кар'єри гравця
|Ліонель Мессі
Форвард Барселони і збірної Аргентини Ліонель Мессі навряд чи стане тренером.
Про це сказав сам футболіст виданню Мессі Blic Online.
"Стати тренером після закінчення тренерської кар'єри? Чесно кажучи, я просто не схильний до тренерської діяльності", - зауважив аргентинець.
"Однак попереду ще багато часу. Може бути, одного разу зміню свою думку з цього приводу", - цитує Мессі ua-football.
Нагадаємро, що Мессі став найкращим футболістом 2017 року за версією Marca.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
02.01.2018
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua