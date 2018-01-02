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02.01.2018  23:41

Сіті забив найшвидший гол чемпіонату в ворота Вотфорда. Матчі 22-го туру чемпіонату Англії

Енді Керолл відзначився дублем у грі проти Вест Бромвича

В 22 турі англійської Прем'єр-Ліги було зіграно 4 матчі.

Одноосібний лідер чемпіонату Манчестер Сіті впевнено переміг Вотфорд з рахунком 3:1.

Зазначимо, що вже на 48-й секунді гри нападник містян Рахім Стерлінг забив на даний момент найшвидший гол в АПЛ цього сезону.

Тоттенгем на виїзді здолав Свонсі - 2:0.

Вест Гем здобув вольову перемогу - 2:1, забивши переможний гол на 93-й хвилині гри. Дубль у складі молотобойців на рахунку Енді Керрола.

Чемпіонат Англії

22 тур

2 січня

Вест-Гем - Вест Бромвич 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Макклін, 1:1 - 59 Керрол, 90+3 Керрол

Саутгемптон - Крістал Пелас 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Лонг, 1:1 - 69 Макартур, 1:2 80 Міловоєвич

Свонсі - Тоттенгем 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Льоренте, 0:2 - 89 Аллі

Манчестер Сіті - Вотфорд 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 1 Стерлінг, 2:0 - 13 автогол, Кабаселе, 3:0 - 63 Агуеро, 3:1 - Грей

Нагадаємо, що напередодні МЮ впевнено здолав Евертон.

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 22 20 2 0 64-13 62
+1 2 Манчестер Юнайтед 22 14 5 3 45-16 47
-1 3 Челсі 21 14 3 4 39-14 45
  4 Ліверпуль 22 12 8 2 50-25 44
+1 5 Тоттенгем 21 12 4 5 41-20 40
-1 6 Арсенал 21 11 5 5 38-26 38
  7 Бернлі 22 9 7 6 19-19 34
  8 Лестер 22 8 6 8 34-32 30
  9 Евертон 22 7 6 9 25-34 27
  10 Вотфорд 22 7 4 11 31-40 25
  11 Гаддерсфілд 22 6 6 10 18-35 24
  12 Брайтон 22 5 8 9 17-27 23
+3 13 Ньюкасл 22 6 4 12 20-30 22
+3 14 Крістал Пелас 22 5 7 10 20-33 22
-1 15 Борнмут 22 5 6 11 22-34 21
+2 16 Вест Гем 21 5 6 10 24-39 21
-4 17 Саутгемптон 22 4 8 10 21-32 20
-3 18 Сток Сіті 22 5 5 12 23-47 20
  19 Вест Бромвіч 22 2 10 10 16-30 16
  20 Свонсі 22 4 4 14 13-34 16

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