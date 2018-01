Сіті забив найшвидший гол чемпіонату в ворота Вотфорда. Матчі 22-го туру чемпіонату Англії

В 22 турі англійської Прем'єр-Ліги було зіграно 4 матчі.

Одноосібний лідер чемпіонату Манчестер Сіті впевнено переміг Вотфорд з рахунком 3:1.

Зазначимо, що вже на 48-й секунді гри нападник містян Рахім Стерлінг забив на даний момент найшвидший гол в АПЛ цього сезону.

Тоттенгем на виїзді здолав Свонсі - 2:0.

Вест Гем здобув вольову перемогу - 2:1, забивши переможний гол на 93-й хвилині гри. Дубль у складі молотобойців на рахунку Енді Керрола.

Чемпіонат Англії

22 тур

2 січня

Вест-Гем - Вест Бромвич 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Макклін, 1:1 - 59 Керрол, 90+3 Керрол

Саутгемптон - Крістал Пелас 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Лонг, 1:1 - 69 Макартур, 1:2 80 Міловоєвич

Свонсі - Тоттенгем 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Льоренте, 0:2 - 89 Аллі

