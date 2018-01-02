Сіті забив найшвидший гол чемпіонату в ворота Вотфорда. Матчі 22-го туру чемпіонату Англії
|Енді Керолл відзначився дублем у грі проти Вест Бромвича
В 22 турі англійської Прем'єр-Ліги було зіграно 4 матчі.
Одноосібний лідер чемпіонату Манчестер Сіті впевнено переміг Вотфорд з рахунком 3:1.
Зазначимо, що вже на 48-й секунді гри нападник містян Рахім Стерлінг забив на даний момент найшвидший гол в АПЛ цього сезону.
Тоттенгем на виїзді здолав Свонсі - 2:0.
Вест Гем здобув вольову перемогу - 2:1, забивши переможний гол на 93-й хвилині гри. Дубль у складі молотобойців на рахунку Енді Керрола.
HAPPY NEW YEAR!!#WHUWBA #COYI pic.twitter.com/WOXefpGlv1— West Ham United (@WestHamUtd) 2 січня 2018 р.
Чемпіонат Англії
22 тур
2 січня
Вест-Гем - Вест Бромвич 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Макклін, 1:1 - 59 Керрол, 90+3 Керрол
Саутгемптон - Крістал Пелас 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Лонг, 1:1 - 69 Макартур, 1:2 80 Міловоєвич
Свонсі - Тоттенгем 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Льоренте, 0:2 - 89 Аллі
FULL-TIME: The final whistle goes and we're heading home with the points after goals from @llorentefer19 and @dele_official! #COYS pic.twitter.com/dzD6u6LHJe— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 січня 2018 р.
Манчестер Сіті - Вотфорд 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 1 Стерлінг, 2:0 - 13 автогол, Кабаселе, 3:0 - 63 Агуеро, 3:1 - Грей
Нагадаємо, що напередодні МЮ впевнено здолав Евертон.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|22
|20
|2
|0
|64-13
|62
|+1
|2
|Манчестер Юнайтед
|22
|14
|5
|3
|45-16
|47
|-1
|3
|Челсі
|21
|14
|3
|4
|39-14
|45
|4
|Ліверпуль
|22
|12
|8
|2
|50-25
|44
|+1
|5
|Тоттенгем
|21
|12
|4
|5
|41-20
|40
|-1
|6
|Арсенал
|21
|11
|5
|5
|38-26
|38
|7
|Бернлі
|22
|9
|7
|6
|19-19
|34
|8
|Лестер
|22
|8
|6
|8
|34-32
|30
|9
|Евертон
|22
|7
|6
|9
|25-34
|27
|10
|Вотфорд
|22
|7
|4
|11
|31-40
|25
|11
|Гаддерсфілд
|22
|6
|6
|10
|18-35
|24
|12
|Брайтон
|22
|5
|8
|9
|17-27
|23
|+3
|13
|Ньюкасл
|22
|6
|4
|12
|20-30
|22
|+3
|14
|Крістал Пелас
|22
|5
|7
|10
|20-33
|22
|-1
|15
|Борнмут
|22
|5
|6
|11
|22-34
|21
|+2
|16
|Вест Гем
|21
|5
|6
|10
|24-39
|21
|-4
|17
|Саутгемптон
|22
|4
|8
|10
|21-32
|20
|-3
|18
|Сток Сіті
|22
|5
|5
|12
|23-47
|20
|19
|Вест Бромвіч
|22
|2
|10
|10
|16-30
|16
|20
|Свонсі
|22
|4
|4
|14
|13-34
|16
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