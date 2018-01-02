336 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.01.2018 23:58
Гол екс-гравця Металіста виводить Аталанту до півфіналу Кубка Італії
|Наполі - Аталанта / twitter
В 1/4 фіналу Кубка Італії Наполі вдома поступився Аталанті з рахунком 1:2.
Переможний гол на 81-й хвилині гри забив колишній гравець харківського Металіста Алехандро Гомес.
Тож клуб із Бергамо став півфіналістом цьогорічного розіграшу.
Кубок Італії
1/4 фіналу
2 січня
Наполі - Аталанта 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Кастань, 0:2 - 81 Гомес, 1:2 - 84 Мертенс
⏱ FULL TIME— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 2 січня 2018 р.
⚽ #NapoliAtalanta 1-2
🇮🇹 #TIMcup
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/u6ZuhNYZxA
Раніше Алехандро Гомес заявив, що розчарований у переході до Металіста.
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