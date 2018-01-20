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20.01.2018  00:10

Хетафе та Атлетик зіграли у результативну нічию у матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії

 Хетафе та Атлетик поділили очки/Getafe CF

У першому матчі 20-го туру Примери Хетафе та Атлетик зіграли 2:2.

Два голи було забито з пенальті, а ще один 11-метровий не реалізував гравець Хетафе Хорхе Маліна, який до цього вже відзначився з точки.

Зазначимо, що один влучний удар на свій рахунок записав Іньякі Вільямс, який недавно продовжив контракт з Атлетиком із фантастичною клаусулою у 80 мільйонів євро.

Чемпіонат Іспанії

20-й тур

19 січня

Хетафе - Атлетик - 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Іньякі Вільямс, 1:1 - 21, пенальті Маліна, 1:2 - 48, пенальті Рауль Гарсія, 2:2 - 74 Анхель.

Нагадаємо, напередодні Реал ледве здолав Леганес у першому матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії.

    І В Н П М О
  1 Барселона 19 16 3 0 52-9 51
  2 Атлетико 19 12 6 1 28-8 42
  3 Валенсія 19 12 4 3 40-19 40
  4 Реал 18 9 5 4 32-17 32
  5 Вільяреал 19 9 4 6 26-21 31
  6 Севілья 19 9 2 8 23-28 29
+2 7 Хетафе 20 7 6 7 25-20 27
-1 8 Бетіс 19 8 3 8 33-36 27
-1 9 Ейбар 19 8 3 8 24-31 27
+2 10 Атлетик 20 6 8 6 23-22 26
-1 11 Жирона 19 7 5 7 28-28 26
-1 12 Сельта 19 7 4 8 33-27 25
  13 Леганес 18 7 3 8 15-17 24
  14 Еспаньол 19 6 6 7 16-22 24
  15 Реал Сосьєдад 19 6 5 8 33-34 23
  16 Леванте 19 3 9 7 15-26 18
  17 Алавес 19 6 0 13 14-27 18
  18 Депортиво 19 4 4 11 21-37 16
  19 Малага 19 3 2 14 13-33 11
  20 Лас-Пальмас 19 3 2 14 14-46 11
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