82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.01.2018 00:10
Хетафе та Атлетик зіграли у результативну нічию у матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії
|Хетафе та Атлетик поділили очки/Getafe CF
У першому матчі 20-го туру Примери Хетафе та Атлетик зіграли 2:2.
Два голи було забито з пенальті, а ще один 11-метровий не реалізував гравець Хетафе Хорхе Маліна, який до цього вже відзначився з точки.
Зазначимо, що один влучний удар на свій рахунок записав Іньякі Вільямс, який недавно продовжив контракт з Атлетиком із фантастичною клаусулою у 80 мільйонів євро.
📍 FINAL del partido@GetafeCF 2-2 Athletic Club— Athletic Club (@AthleticClub) 19 січня 2018 р.
⚽️ @Williaaams45 , Raúl García#athlive #GetafeAthletic pic.twitter.com/c3BdqwHCyo
Чемпіонат Іспанії
20-й тур
19 січня
Хетафе - Атлетик - 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Іньякі Вільямс, 1:1 - 21, пенальті Маліна, 1:2 - 48, пенальті Рауль Гарсія, 2:2 - 74 Анхель.
Нагадаємо, напередодні Реал ледве здолав Леганес у першому матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|16
|3
|0
|52-9
|51
|2
|Атлетико
|19
|12
|6
|1
|28-8
|42
|3
|Валенсія
|19
|12
|4
|3
|40-19
|40
|4
|Реал
|18
|9
|5
|4
|32-17
|32
|5
|Вільяреал
|19
|9
|4
|6
|26-21
|31
|6
|Севілья
|19
|9
|2
|8
|23-28
|29
|+2
|7
|Хетафе
|20
|7
|6
|7
|25-20
|27
|-1
|8
|Бетіс
|19
|8
|3
|8
|33-36
|27
|-1
|9
|Ейбар
|19
|8
|3
|8
|24-31
|27
|+2
|10
|Атлетик
|20
|6
|8
|6
|23-22
|26
|-1
|11
|Жирона
|19
|7
|5
|7
|28-28
|26
|-1
|12
|Сельта
|19
|7
|4
|8
|33-27
|25
|13
|Леганес
|18
|7
|3
|8
|15-17
|24
|14
|Еспаньол
|19
|6
|6
|7
|16-22
|24
|15
|Реал Сосьєдад
|19
|6
|5
|8
|33-34
|23
|16
|Леванте
|19
|3
|9
|7
|15-26
|18
|17
|Алавес
|19
|6
|0
|13
|14-27
|18
|18
|Депортиво
|19
|4
|4
|11
|21-37
|16
|19
|Малага
|19
|3
|2
|14
|13-33
|11
|20
|Лас-Пальмас
|19
|3
|2
|14
|14-46
|11
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
19.01.2018
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua