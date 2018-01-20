Хетафе та Атлетик зіграли у результативну нічию у матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії

Хетафе та Атлетик поділили очки/Getafe CF

У першому матчі 20-го туру Примери Хетафе та Атлетик зіграли 2:2.

Два голи було забито з пенальті, а ще один 11-метровий не реалізував гравець Хетафе Хорхе Маліна, який до цього вже відзначився з точки.

Зазначимо, що один влучний удар на свій рахунок записав Іньякі Вільямс, який недавно продовжив контракт з Атлетиком із фантастичною клаусулою у 80 мільйонів євро.

Чемпіонат Іспанії

20-й тур

19 січня

Хетафе - Атлетик - 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Іньякі Вільямс, 1:1 - 21, пенальті Маліна, 1:2 - 48, пенальті Рауль Гарсія, 2:2 - 74 Анхель.

Нагадаємо, напередодні Реал ледве здолав Леганес у першому матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії.