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20.01.2018  19:11

Челсі не помітив Брайтон, Арсенал розгромив Крістал Пелес. Інші матчі 24 туру чемпіонату Англії

Азар і Вілліан / ФК Челсі

У першому матчі ігрового дня в АПЛ Челсі на виїзді не зустрів опору з боку Брайтона.

Чемпіонат Англії

24 тур

20 січня

Брайтон – Челсі 0:4 (0:2, 0:2)

Голи: 0:1 – 3 Азар, 0:2 – 6 Вілліан, 0:3 – 77 Азар, 0:4 - 89 Мозес

Арсенал – Крістал Пелас - 4:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 6 Монреаль, 2:0 - 10 Івобі, 3:0 - 13 Косьельні, 4:0 - 22 Ляказетт, 4:1 - 78 Мілівоєвич.

Бернлі – Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 54 Марсьяль

Евертон – Вест Бромвич - 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Родрігес, 1:1 - 70 Ньяссе.

Лестер – Вотфорд - 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39, пенальті Варді, 2:0 - 90 Марез.

Вест Гем – Борнмут - 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 71 Фрейзер, 1:1 - Ернандес. 

Сток Сіті – Гаддерсфілд 2:0

Голи: 1:0 - 53 Аллен, 2:0 - 69 Діуф

Манчестер Сіті – Ньюкасл - 19:30

Як повідомлялося раніше, Олександр Зінченко вперше в історії вийде у стартовому складі у матчі АПЛ.
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