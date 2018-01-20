Челсі не помітив Брайтон, Арсенал розгромив Крістал Пелес. Інші матчі 24 туру чемпіонату Англії
|Азар і Вілліан / ФК Челсі
У першому матчі ігрового дня в АПЛ Челсі на виїзді не зустрів опору з боку Брайтона.
Чемпіонат Англії
24 тур
20 січня
Брайтон – Челсі 0:4 (0:2, 0:2)
Голи: 0:1 – 3 Азар, 0:2 – 6 Вілліан, 0:3 – 77 Азар, 0:4 - 89 Мозес
Full-time: Brighton 0-4 Chelsea!!⁰⁰— Chelsea FC (@ChelseaFC) 20 января 2018 г.
The Blues take all three points in style this afternoon! 👌 #BHACHE pic.twitter.com/Pry8IW32fv
Арсенал – Крістал Пелас - 4:1 (4:0)
Голи: 1:0 - 6 Монреаль, 2:0 - 10 Івобі, 3:0 - 13 Косьельні, 4:0 - 22 Ляказетт, 4:1 - 78 Мілівоєвич.
Бернлі – Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 54 Марсьяль
Евертон – Вест Бромвич - 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Родрігес, 1:1 - 70 Ньяссе.
Лестер – Вотфорд - 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39, пенальті Варді, 2:0 - 90 Марез.
Вест Гем – Борнмут - 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 71 Фрейзер, 1:1 - Ернандес.
Сток Сіті – Гаддерсфілд 2:0
Голи: 1:0 - 53 Аллен, 2:0 - 69 Діуф
Манчестер Сіті – Ньюкасл - 19:30
Як повідомлялося раніше, Олександр Зінченко вперше в історії вийде у стартовому складі у матчі АПЛ.
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