Челсі не помітив Брайтон, Арсенал розгромив Крістал Пелес. Інші матчі 24 туру чемпіонату Англії

У першому матчі ігрового дня в АПЛ Челсі на виїзді не зустрів опору з боку Брайтона.

Чемпіонат Англії

24 тур

20 січня

Брайтон – Челсі 0:4 (0:2, 0:2)

Голи: 0:1 – 3 Азар, 0:2 – 6 Вілліан, 0:3 – 77 Азар, 0:4 - 89 Мозес

Full-time: Brighton 0-4 Chelsea!!⁰⁰

The Blues take all three points in style this afternoon! 👌 #BHACHE pic.twitter.com/Pry8IW32fv