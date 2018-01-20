Реал отримав підсилення перед важливим матчем

Нападник Реала Карім Бензема відновився після травми, яку він отримав ще у матчі проти Барселони (0:3) 23 грудня.

Згідно із L'Equipe, французький футболіст зможе вийти на поле у матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії проти Депортиво - гра відудеться 21 січня о 17:15.

Бензема зможе допомогти атаці команди, яка в останніх матчах переживає не найкращі часи, що позначається на результатах Реала.

Нагадаємо, що після поразки від Вільярреала у 19-му турі (0:1) Королівський клуб ще більше погіршив шанси навіть на друге місце у першості.

Як повідомлялося, керманич Реала Зінедін Зідан спробував пояснити причину невдач у чемпіонаті.