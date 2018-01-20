231 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.01.2018 17:47
Реал отримав підсилення перед важливим матчем
Нападник Реала Карім Бензема відновився після травми, яку він отримав ще у матчі проти Барселони (0:3) 23 грудня.
Згідно із L'Equipe, французький футболіст зможе вийти на поле у матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії проти Депортиво - гра відудеться 21 січня о 17:15.
Бензема зможе допомогти атаці команди, яка в останніх матчах переживає не найкращі часи, що позначається на результатах Реала.
Нагадаємо, що після поразки від Вільярреала у 19-му турі (0:1) Королівський клуб ще більше погіршив шанси навіть на друге місце у першості.
Як повідомлялося, керманич Реала Зінедін Зідан спробував пояснити причину невдач у чемпіонаті.
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