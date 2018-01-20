Перехід партнера Ярмоленка в Арсенал: у трансфері з'явилися цікаві деталі
Дортмундська Боруссія, за яку виступає українець Андрій Ярмоленко, відмовила Арсеналу у трансфері нападника П'єра-Емеріка Обамеянга.
Арсенал запропонував джмелям 44 мільйони фунтів, але у Дортмунді не прийняли цю пропозицію, що підтвердив гендиректор клубу Ганс-Йоахім Ватцке, не уточнюючи, про яку суму йде мова.
За інформацією Daily Mail, у Боруссії хочуть щонайменше 53 мільйони, але що цікавіше ще й достойну заміну забивному форварду - француза Олівьє Жиру.
Також стало відомо, що Обамеянг, на рахунку якого у нинішньому сезоні 21 гол у 23 матчах, провів у суботу тренування разом із Боруссією, незважаючи на те, що напередодні не брав участь у матчі Бундесліги проти Герти.
Нагадаємо, що Обамеянг покликаний замінити в Арсеналі Алексіса Санчеса, який найближчим часом стане гравцем МЮ.
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