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20.01.2018  18:49

Перехід партнера Ярмоленка в Арсенал: у трансфері з'явилися цікаві деталі

 

Дортмундська Боруссія, за яку виступає українець Андрій Ярмоленко, відмовила Арсеналу у трансфері нападника П'єра-Емеріка Обамеянга.

Арсенал запропонував джмелям 44 мільйони фунтів, але у Дортмунді не прийняли цю пропозицію, що підтвердив гендиректор клубу Ганс-Йоахім Ватцке, не уточнюючи, про яку суму йде мова. 

За інформацією Daily Mail, у Боруссії хочуть щонайменше 53 мільйони, але що цікавіше ще й достойну заміну забивному форварду - француза Олівьє Жиру. 

Також стало відомо, що Обамеянг, на рахунку якого у нинішньому сезоні 21 гол у 23 матчах, провів у суботу тренування разом із Боруссією, незважаючи на те, що напередодні не брав участь у матчі Бундесліги проти Герти.  

Нагадаємо, що Обамеянг покликаний замінити в Арсеналі Алексіса Санчеса, який найближчим часом стане гравцем МЮ.
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