Перехід партнера Ярмоленка в Арсенал: у трансфері з'явилися цікаві деталі

Дортмундська Боруссія, за яку виступає українець Андрій Ярмоленко, відмовила Арсеналу у трансфері нападника П'єра-Емеріка Обамеянга.

Арсенал запропонував джмелям 44 мільйони фунтів, але у Дортмунді не прийняли цю пропозицію, що підтвердив гендиректор клубу Ганс-Йоахім Ватцке, не уточнюючи, про яку суму йде мова.

За інформацією Daily Mail, у Боруссії хочуть щонайменше 53 мільйони, але що цікавіше ще й достойну заміну забивному форварду - француза Олівьє Жиру.

Також стало відомо, що Обамеянг, на рахунку якого у нинішньому сезоні 21 гол у 23 матчах, провів у суботу тренування разом із Боруссією, незважаючи на те, що напередодні не брав участь у матчі Бундесліги проти Герти.

Нагадаємо, що Обамеянг покликаний замінити в Арсеналі Алексіса Санчеса, який найближчим часом стане гравцем МЮ.