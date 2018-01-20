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20.01.2018  18:59

Стало відомо про дебют Зінченка у стартовому складі Ман Сіті на матчі АПЛ

  Олександр Зінченко (ліворуч)/MCFC Twitter

Українець Олександр Зінченко вперше у своїй кар'єрі вийде на полі на матч Прем'єр-ліги Англії у стартовому складі. 

Хосеп Гвардіола довірив українцю місце на полі під час поєдинку 24-го туру АПЛ проти Ньюкасла. 

Як і раніше Зінченко буде діяти на позиції лівого захисника.

Нагадаємо, Зінченко зіграв вже 5 матчів за Ман Сіті у всіх турнірах, а в АПЛ виходив лише на заміну. 

Раніше повідомлялося, що Зінченко потрапив до збірної перших півфіналів Кубка ліги за версією WhoScored.
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