228 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.01.2018 18:59
Стало відомо про дебют Зінченка у стартовому складі Ман Сіті на матчі АПЛ
|Олександр Зінченко (ліворуч)/MCFC Twitter
Українець Олександр Зінченко вперше у своїй кар'єрі вийде на полі на матч Прем'єр-ліги Англії у стартовому складі.
Хосеп Гвардіола довірив українцю місце на полі під час поєдинку 24-го туру АПЛ проти Ньюкасла.
Як і раніше Зінченко буде діяти на позиції лівого захисника.
Team News | How we line-up this evening!— Manchester City (@ManCity) 20 січня 2018 р.
Presented by @haysworldwide #cityvnufc #mancity pic.twitter.com/szmTNeAz7x
Нагадаємо, Зінченко зіграв вже 5 матчів за Ман Сіті у всіх турнірах, а в АПЛ виходив лише на заміну.
Раніше повідомлялося, що Зінченко потрапив до збірної перших півфіналів Кубка ліги за версією WhoScored.
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