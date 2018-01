Стало відомо про дебют Зінченка у стартовому складі Ман Сіті на матчі АПЛ

Українець Олександр Зінченко вперше у своїй кар'єрі вийде на полі на матч Прем'єр-ліги Англії у стартовому складі.

Хосеп Гвардіола довірив українцю місце на полі під час поєдинку 24-го туру АПЛ проти Ньюкасла.

Як і раніше Зінченко буде діяти на позиції лівого захисника.

Team News | How we line-up this evening!



Presented by @haysworldwide #cityvnufc #mancity