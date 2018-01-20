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20.01.2018  19:29

Байєр розгромив Гоффенгайм та вийшов 2-е місце. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини

 Байєр вийшов на друге місце/Bayer Leverkusen

20 січня було зіграно декілька матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини. 

Так, Байєр у гостях переміг 4:1 Гоффенгайм та вийшов на друге місце у турнірній таблиці. 

Чемпіонат Німеччини

19-й тур

20 січня

Гоффенгайм - Байєр - 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Бейлі, 0:2 - 51 Баумгартлінгер, 0:3 - 70 Алар, 1:3 - 86 Салаї, 1:4 - 90 Алар. 

Фрайбург - Лейпциг - 2:1 (0:0)

Майнц - Штутгарт - 3:2 (1:1)

Вольфсбург - Айнтрахт - 1:3 (0:2)

Боруссія М - Аугсбург - 2:0 (1:0)

Гамбург - Кельн - 19:30.

Нагадаємо, у матчі туру Боруссія Д Андрія Ярмоленка зіграла внічию із Гертою.

Пізніше стало відомо, що суддя не призначив пенальті за фол на Ярмоленку у кінці гри.


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