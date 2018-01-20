86 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.01.2018 19:29
Байєр розгромив Гоффенгайм та вийшов 2-е місце. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини
|Байєр вийшов на друге місце/Bayer Leverkusen
20 січня було зіграно декілька матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини.
Так, Байєр у гостях переміг 4:1 Гоффенгайм та вийшов на друге місце у турнірній таблиці.
Und das war's, nach dem vierten Tor der #Werkself ist Schluss! AUSWÄRTSSIEG! ⚫️🔴💪#TSGB04 1:4 pic.twitter.com/ioifeLh3yE— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 20 січня 2018 р.
Чемпіонат Німеччини
19-й тур
20 січня
Гоффенгайм - Байєр - 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Бейлі, 0:2 - 51 Баумгартлінгер, 0:3 - 70 Алар, 1:3 - 86 Салаї, 1:4 - 90 Алар.
Фрайбург - Лейпциг - 2:1 (0:0)
Майнц - Штутгарт - 3:2 (1:1)
Вольфсбург - Айнтрахт - 1:3 (0:2)
Боруссія М - Аугсбург - 2:0 (1:0)
Гамбург - Кельн - 19:30.
Нагадаємо, у матчі туру Боруссія Д Андрія Ярмоленка зіграла внічию із Гертою.
Пізніше стало відомо, що суддя не призначив пенальті за фол на Ярмоленку у кінці гри.
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