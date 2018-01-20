Нант програв Бордо, Монпельє дотиснув Тулузу. Інші матчі 22-го туру чемпіонату Франції
|Бордо вирвав перемогу у Нанта/twitter.com/girondins
20 січня граються матчі 22-го туру чемпіонату Франції.
Так, Бордо на виїзді обіграло Нант 1:0. Завдяки перемозі жирондинці піднялися на 11-е місце, а канарки залишилися на 5-му рядку у Лізі 1.
C'est fini !!! Les #Girondins remportent le Derby de l'Atlantique !!! (0-1) #FCNFCGB pic.twitter.com/HMdGbfulW2— FCGirondins Bordeaux (@girondins) 20 січня 2018 р.
Чемпіонат Франції
22-й тур
19 січня
Нант - Бордо - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 26 де Превіль
Страсбур - Діжон - 3:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 5 Ахолу, 2:0 - 19, пенальті Лала, 2:1 - 33 Тавареш, 2:2 - 45 Хаддаді, 3:2 - 79, пенальті Лала.
Ренн - Анже - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 84, пенальті Буріго
Монпельє - Тулуза - 2:1 (1:1).
Голи: 0:1 - 30 Імбула, 1:1 - 43 Самбія, 2:1 - 90 Сйо
Амьєн - Генгам - 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 16, пенальті Конате, 1:1 - 29 Коко, 2:1 - 79 Конате, 3:1 - 84 Бодмер.
Труа - Лілль - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 44 Ньян
Нагадаємо, напередодні Марсель здолав на виїзді Кан та піднявся на друге місце у турнірній таблиці.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|18
|2
|1
|67-15
|56
|+1
|2
|Марсель
|22
|14
|5
|3
|45-22
|47
|-1
|3
|Ліон
|21
|13
|6
|2
|49-21
|45
|4
|Монако
|21
|13
|4
|4
|48-21
|43
|5
|Нант
|22
|10
|4
|8
|19-21
|34
|+2
|6
|Монпельє
|22
|7
|10
|5
|20-15
|31
|+2
|7
|Ренн
|22
|9
|4
|9
|27-30
|31
|-2
|8
|Ніцца
|21
|9
|4
|8
|27-31
|31
|-2
|9
|Генгам
|22
|8
|5
|9
|24-29
|29
|+2
|10
|Страсбур
|22
|7
|6
|9
|27-37
|27
|-1
|11
|Кан
|22
|8
|3
|11
|14-24
|27
|+1
|12
|Бордо
|22
|7
|5
|10
|24-31
|26
|+3
|13
|Ам'єн
|22
|7
|4
|11
|20-24
|25
|-3
|14
|Діжон
|22
|7
|4
|11
|31-45
|25
|+3
|15
|Труа
|22
|7
|3
|12
|22-31
|24
|-2
|16
|Сент-Етьєн
|21
|6
|5
|10
|20-36
|23
|-2
|17
|Анже
|22
|4
|10
|8
|25-32
|22
|-1
|18
|Лілль
|22
|6
|4
|12
|19-33
|22
|19
|Тулуза
|22
|5
|5
|12
|20-32
|20
|20
|Метц
|21
|4
|3
|14
|17-35
|15
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