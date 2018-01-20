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20.01.2018  22:53

Нант програв Бордо, Монпельє дотиснув Тулузу. Інші матчі 22-го туру чемпіонату Франції

 Бордо вирвав перемогу у Нанта/twitter.com/girondins

20 січня граються матчі 22-го туру чемпіонату Франції.

Так, Бордо на виїзді обіграло Нант 1:0. Завдяки перемозі жирондинці піднялися на 11-е місце, а канарки залишилися на 5-му рядку у Лізі 1. 

Чемпіонат Франції 

22-й тур

19 січня

Нант - Бордо - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 26 де Превіль

Страсбур - Діжон - 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 5 Ахолу, 2:0 - 19, пенальті Лала, 2:1 - 33 Тавареш, 2:2 - 45 Хаддаді, 3:2 - 79, пенальті Лала.   

Ренн - Анже - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 84, пенальті Буріго

Монпельє - Тулуза - 2:1 (1:1).

Голи: 0:1 - 30 Імбула, 1:1 - 43 Самбія, 2:1 - 90 Сйо

Амьєн - Генгам - 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 16, пенальті Конате, 1:1 - 29 Коко, 2:1 - 79 Конате, 3:1 - 84 Бодмер.

Труа - Лілль - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 44 Ньян

Нагадаємо, напередодні Марсель здолав на виїзді Кан та піднявся на друге місце у турнірній таблиці.

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 21 18 2 1 67-15 56
+1 2 Марсель 22 14 5 3 45-22 47
-1 3 Ліон 21 13 6 2 49-21 45
  4 Монако 21 13 4 4 48-21 43
  5 Нант 22 10 4 8 19-21 34
+2 6 Монпельє 22 7 10 5 20-15 31
+2 7 Ренн 22 9 4 9 27-30 31
-2 8 Ніцца 21 9 4 8 27-31 31
-2 9 Генгам 22 8 5 9 24-29 29
+2 10 Страсбур 22 7 6 9 27-37 27
-1 11 Кан 22 8 3 11 14-24 27
+1 12 Бордо 22 7 5 10 24-31 26
+3 13 Ам'єн 22 7 4 11 20-24 25
-3 14 Діжон 22 7 4 11 31-45 25
+3 15 Труа 22 7 3 12 22-31 24
-2 16 Сент-Етьєн 21 6 5 10 20-36 23
-2 17 Анже 22 4 10 8 25-32 22
-1 18 Лілль 22 6 4 12 19-33 22
  19 Тулуза 22 5 5 12 20-32 20
  20 Метц 21 4 3 14 17-35 15
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