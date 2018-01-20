Нант програв Бордо, Монпельє дотиснув Тулузу. Інші матчі 22-го туру чемпіонату Франції

Бордо вирвав перемогу у Нанта/twitter.com/girondins

20 січня граються матчі 22-го туру чемпіонату Франції.

Так, Бордо на виїзді обіграло Нант 1:0. Завдяки перемозі жирондинці піднялися на 11-е місце, а канарки залишилися на 5-му рядку у Лізі 1.

Чемпіонат Франції

22-й тур

19 січня

Нант - Бордо - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 26 де Превіль

Страсбур - Діжон - 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 5 Ахолу, 2:0 - 19, пенальті Лала, 2:1 - 33 Тавареш, 2:2 - 45 Хаддаді, 3:2 - 79, пенальті Лала.

Ренн - Анже - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 84, пенальті Буріго

Монпельє - Тулуза - 2:1 (1:1).

Голи: 0:1 - 30 Імбула, 1:1 - 43 Самбія, 2:1 - 90 Сйо

Амьєн - Генгам - 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 16, пенальті Конате, 1:1 - 29 Коко, 2:1 - 79 Конате, 3:1 - 84 Бодмер.

Труа - Лілль - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 44 Ньян

Нагадаємо, напередодні Марсель здолав на виїзді Кан та піднявся на друге місце у турнірній таблиці.