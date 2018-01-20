Екс-форвард Динамо може перейти у команду Примери
|Браун Ідейє/ФК Динамо
Колишній форвард Динамо Браун Ідейє, який зараз виступає у Китаї, може перейти в іспанську Малагу.
Наразі ансоуси йдуть внизу турнірної таблиці Примери, тому у зимове трансферне вікно хочуть зробити підсилення.
Так, мова йде про зміцнення атакувального потенціалу команди. Ідейє зацікавив нинішнього наставника Малаги Хосе Гонсалеса, який працював у Китаї і добре знає можливості нігерійця.
Нагадаємо, Браун виступав за Динамо у 2011-2014 роках. За цей час він став одним із найбільш результативних форвардів киян у 21-му столітті, забивши 45 голів у 106 матчах.
Додамо, що після Динамо нігерієць виступав у Вест Бромвіч, куди перейшов за 10 мільйонів євро. Потім у його кар'єрі був Олімпіакос. У лютому 2017 року Ідейє продали у Тяньцзинь Теда за 12 мільйонів євро, пише СпортАрена.
Нагадаємо, вінгер Динамо Віктор Циганков зацікавив німецький Шальке.
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