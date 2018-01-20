Зінченко став героєм веселої публікації в Instagram Ман Сіті

Олександр Зінченко/Instagram

Фото із зображенням українського футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка кумедно підписали в офіційному Instagram клубу.

Зінченко дебютував у стартовому складі Ман Сіті у матчах АПЛ, провівши у поєдинку 24-го туру першості усі 90 хвилин у грі проти Ньюкасла (3:1).

Камера фотографа зафіксувала момент радості для гравців команди - під час святкування одного із трьох голів. Але найбільше на світлині виділявся саме 21-річний українець.

"Сподіваємось, ви так само щасливі, як і Зінченко", - підписане фото.

Нагадаємо, Зінченко провів за Ман Сіті вже 6 ігор, з них дві в Прем'єр-лізі.

Після матчу з Ньюкаслом керманич Сіті Хосеп Гвардіола назвав гру Зінченка чудовою.

Також Зінченко потрапив до збірної перших півфіналів Кубку ліги за версією WhoScored.