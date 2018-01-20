Воротар Динамо продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії

Максим Коваль/ФК Динамо

Воротар Динамо Максим Коваль перейде в іспанський Депортиво на правах оренди.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Українець гратиме за Депор до кінця сезону, також клуб із Ла Коруньї матиме першочергове право викупу контракту голкіпера.

Депортиво йде на 18 місці чемпіонату Примери. 21 січня команда зустрінеться із Реалом у рамках 20-го туру першості.

Нагадаємо, у Динамо Коваль провів 11 матчів в УПЛ, а також 7 ігор у єврокубках. У його пасиві - 18 пропущених голів, а також 7 ігор на нуль.

Додамо, що після декількох невдалих ігор Коваль втратив місце у рамці, віддавши його Георгію Бущану.

Варто зазначити, що Коваль вже грав в оренді у зарубіжному клубі - у сезоні-2015/16 він захищав ворота данського Оденсе.

Раніше повідомлялося, що Коваль відправився разом із Динамо на збір в Іспанії.

Також раніше тренер воротарів Динамо Михайло Михайлов заявив, що будь-якому голкіперу у команді буде важко після Олександра Шовковського.