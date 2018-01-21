Зінченко про вихід у стартовому складі у матчі АПЛ: Я щасливий

Олександр Зінченко/Instagram

Українець Олександр Зінченко не приховував позитивних емоцій від першого у кар'єрі поєдинку АПЛ у стартовому складі.

21-річний футболіст відіграв 90 хвилин поєдинку 24-го туру першості проти Ньюкасла (3:1) на позиції лівого захисника.

"Я щасливий. Ми завоювали важливі три очки після поразки від Ліверпуля (3:4 у 23-му турі АПЛ - ред.)", - заявив Зінченко.

Також українець із захватом висловився про аргентинця Серхіо Агуеро, який забив три голи у ворота Ньюкасла.

"Він - жива легенда. Йому вдалося заспокоїти ситуацію на полі, коли рахунок став 2:1 - він забив ще один гол", - цитує українського футболіста BBC.

Нагадаємо, Зінченко провів за Ман Сіті вже 6 ігор, з них дві в Прем'єр-лізі.

Після матчу з Ньюкаслом керманич Сіті Хосеп Гвардіола назвав гру Зінченка чудовою.