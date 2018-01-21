Наполі на виїзді мінімально здолав Аталанту. Матчі 21-го туру чемпіонату Італії
|Аталанта - Наполі
В 21 турі Серії А Аталанта вдома мінімально поступилася Наполі (0:1)
В активі Наполі після цієї перемоги 54 очка.
Команда з півдня Італії продовжує очолювати турнірну таблицю Серії А.
Інші матчі дня відбудуться пізніше
Чемпіонат Італії
21-й тур
21 січня
Аталанта - Наполі 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 65 Мертенс
⏱ FULL TIME— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 21 січня 2018 р.
⚽ #AtalantaNapoli 0-1: finisce con il successo azzurro a Bergamo!
🇮🇹 #SerieATIM
💙 #ForzaNapoliSempre
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Лаціо – К'єво 5:1 (2:1, 3:0)
Голи: 1:0 – 23 Луіс Альберто, 1:1 – 25 Пуччареллі, 2:1 – 31 Мілінкович-Савич, 3:1 – 68 Мілінкович-Савич, 4:1 – 83 Баштуш, 5:1 – 86 Нані
Верона – Кротоне 0:3 (0:1, 0:2)
Голи: 0:1 – 3 Барберіс, 0:2 – 54 Стоян, 0:3 – 67 Річчі.
Сампдорія – Фіорентина 3:1 (1:0, 2:1)
Голи: 1:0 – 30 Куальярелла, 2:0 – 60 Куальярелла, 3:0 – 68 Куальярелла, 3:1 – 80 Санчес.
Болонья – Беневенто 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 35 Дестро, 2:0 – 73 Де Мео, 3:0 – 88 Джемаілі.
Удінезе – СПАЛ 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 11 Самір, 1:1 – 49 Флоккарі.
Сассуоло – Торино 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 26 Обі, 1:1 – 54 Берарді.
Кальярі - Мілан 19:00
Інтер - Рома 21:45
Нагадаємо, що неаполітанці цікавляться гравцями Шахтаря.
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