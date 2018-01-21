205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.01.2018 18:40
Баварія обіграла Вердер. Матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини
|ФК Баварія
Баварія виграла у Вердера в матчі 19-го туру Бундесліги.
Як відомо, напередодні Байєр розгромив Гоффенгайм.
Чемпіонат Німеччини
19 тур
21 січня
Баварія – Вердер 4:2 (1:1, 3:1)
Голи: 0:1 – 25 Гондорф, 1:1 – 41 Мюллер, 2:1 – 63 Левандовськи, 2:2 – 74, автогол Зюле, 3:2 – 76 Левандовськи, 4:2 – 84 Мюллер.
Aus! Hart erkämpfter, am Ende aber verdienter Sieg über Bremen, oder? #FCBSVW 4-2 #MiaSanMia pic.twitter.com/JaG5AEWhq3— FC Bayern München (@FCBayern) 21 січня 2018 р.
Шальке - Ганновер 19:00
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