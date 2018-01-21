57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.01.2018 19:09
Олімпік на зборах зіграв унічию з польським клубом
Донецький Олімпік провів другий контрольний матч на зборах у Туреччині.
Український клуб розписав "суху" нічию з польською Короною.
Контрольний матч
21 січня
Олімпік – Корона – 0:0
Раніше повідомлялося, що Олімпік переглядає двох бразильців і українця.
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