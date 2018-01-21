Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
57 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
21.01.2018  19:09

Олімпік на зборах зіграв унічию з польським клубом

 

Донецький Олімпік провів другий контрольний матч на зборах у Туреччині.

Український клуб розписав "суху" нічию з польською Короною.

Контрольний матч

21 січня

Олімпік – Корона – 0:0

Раніше повідомлялося, що Олімпік переглядає двох бразильців і українця.
Читай також
Олімпік переглядає двох бразильців і українця
Лідер Олімпіка близький до переходу в Слован
Олімпік здобув перемогу в першому контрольному матчі на зборах


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
20:34
Футбол. Тренер Манчестер Сіті розповів, за що Зінченка люблять в команді
20:14
Футбол. Сутгемптон і Тоттенгем розписали мирову в 24-му турі чемпіонату Англії
20:00
Футбол. Ніцца виграла у Сент-Етьєна. Матчі 22-го туру чемпіонату Франції
19:56
Олімпіада. Напівголий прапороносець Ріо-2016 став лижником і виступить в Пхенчхані
19:42
Футбол. Зоря зіграла внічию із загребським Динамо
19:17
Футбол. Реал знищив новий клуб Коваля. Інші матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії.
19:09
Футбол. Олімпік на зборах зіграв унічию з польським клубом
18:40
Футбол. Баварія обіграла Вердер. Матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!