Олімпік на зборах зіграв унічию з польським клубом

Донецький Олімпік провів другий контрольний матч на зборах у Туреччині.

Український клуб розписав "суху" нічию з польською Короною.

Контрольний матч

21 січня

Олімпік – Корона – 0:0

Раніше повідомлялося, що Олімпік переглядає двох бразильців і українця.