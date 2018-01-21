Сутгемптон і Тоттенгем розписали мирову в 24-му турі чемпіонату Англії

ФК Тоттенгем

Тоттенгем не зміг виграти у Саутгемптона в матчі 24-го туру англійського чемпіонату.

Як відомо, напередодні Зінченко відіграв 90 хвилин у переможній грі Ман Сіті.

FULL-TIME: A frustrating afternoon on the south coast as we come from behind but are forced to settle for a point at St Mary's. #COYS pic.twitter.com/5I9Ht84RVc — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 21 січня 2018 р.

Чемпіонат Англії

24 тур

21 січня

Саутгемптон – Тоттенгем 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 15, автогол Санчес, 1:1 – 18 Кейн.