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21.01.2018  20:14

Сутгемптон і Тоттенгем розписали мирову в 24-му турі чемпіонату Англії

ФК Тоттенгем

Тоттенгем не зміг виграти у Саутгемптона в матчі 24-го туру англійського чемпіонату.

Як відомо, напередодні Зінченко відіграв 90 хвилин у переможній грі Ман Сіті. 

Чемпіонат Англії

24 тур

21 січня

Саутгемптон – Тоттенгем 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 15, автогол Санчес, 1:1 – 18 Кейн. 

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 24 21 2 1 70-18 65
  2 Манчестер Юнайтед 24 16 5 3 49-16 53
+1 3 Челсі 24 15 5 4 45-16 50
-1 4 Ліверпуль 23 13 8 2 54-28 47
  5 Тоттенгем 24 13 6 5 47-22 45
  6 Арсенал 24 12 6 6 45-31 42
+1 7 Лестер 24 9 7 8 36-32 34
-1 8 Бернлі 24 9 7 8 19-21 34
  9 Евертон 24 7 7 10 26-39 28
  10 Вотфорд 24 7 5 12 33-44 26
  11 Вест Гем 24 6 8 10 30-42 26
+1 12 Борнмут 24 6 7 11 25-36 25
-1 13 Крістал Пелас 24 6 7 11 22-37 25
  14 Гаддерсфілд 24 6 6 12 19-41 24
  15 Ньюкасл 24 6 5 13 22-34 23
  16 Брайтон 24 5 8 11 17-33 23
+1 17 Сток Сіті 24 6 5 13 25-50 23
-1 18 Саутгемптон 24 4 10 10 24-35 22
  19 Вест Бромвіч 24 3 11 10 19-31 20
  20 Свонсі 23 4 5 14 14-35 17
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