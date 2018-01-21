Шахтар не зміг продати бразильця в Китай

Бернард

Шахтар планував продати бразильського півзахисника Бернарда в китайський клуб.

Проте, як пише Daily Mail, цей перехід зірвався.

Інформація про назву клубу, який хотів підписати бразильця, джерело не повідомляє.

Раніше повідомлялося про інтерес до 25-річного хавбека з боку Цзянсу Сунін.