823 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.01.2018 21:33
Шахтар не зміг продати бразильця в Китай
|Бернард
Шахтар планував продати бразильського півзахисника Бернарда в китайський клуб.
Проте, як пише Daily Mail, цей перехід зірвався.
Інформація про назву клубу, який хотів підписати бразильця, джерело не повідомляє.
Раніше повідомлялося про інтерес до 25-річного хавбека з боку Цзянсу Сунін.
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