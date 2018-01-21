525 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.01.2018 21:55
Яремчук відзначився двома голами у матчі чемпіонату Бельгії. ВІДЕО
|Роман Яремчук
Нападник Гента Роман Яремчук відзначився двома голами у матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії проти Локерена.
22-річний форвард вийшов на поле з перших хвилин, а на 45-й хвилині відкрив рахунок в матчі.
А на 63-й хвилині Яремчук відзначився вдруге.
Раніше була інформація, що Яремчук допоміг Генту здобути перемогу в матчі Кубка Бельгії.
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