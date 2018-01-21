Яремчук відзначився двома голами у матчі чемпіонату Бельгії. ВІДЕО

Роман Яремчук

Нападник Гента Роман Яремчук відзначився двома голами у матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії проти Локерена.

22-річний форвард вийшов на поле з перших хвилин, а на 45-й хвилині відкрив рахунок в матчі.

А на 63-й хвилині Яремчук відзначився вдруге.

Раніше була інформація, що Яремчук допоміг Генту здобути перемогу в матчі Кубка Бельгії.