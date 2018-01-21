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21.01.2018  22:22

Фаната Мідлсбро заарештували за те, що він помочився в пляшку голкіпера команди суперника. ВІДЕО

 

Вболівальнику Мідлсбро загрожує кримінальна відповідальність і заборона на відвідування стадіону за його витівку по ходу матчу Чемпіоншипа проти КПР (3:0).

Він звинувачується в тому, що помочився в пляшку для води голкіпера лондонської команди Алекса Смітіса.

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому уболівальник підкидає пляшку до воріт КПР, а інші фанати при цьому відзначають, що раніше цю пляшку підібрав уболівальник, який вибіг на поле.

У місцевій поліції підтвердили, що підозрюваний заарештований. Найближчим часом він постане перед судом, пише sports.ru.

Раніше була інформація, що фанат Атлетико отримав тяжкі ножові поранення перед грою Кубку Іспанії.
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