223 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.01.2018 22:22
Фаната Мідлсбро заарештували за те, що він помочився в пляшку голкіпера команди суперника. ВІДЕО
Вболівальнику Мідлсбро загрожує кримінальна відповідальність і заборона на відвідування стадіону за його витівку по ходу матчу Чемпіоншипа проти КПР (3:0).
Він звинувачується в тому, що помочився в пляшку для води голкіпера лондонської команди Алекса Смітіса.
У соціальних мережах з'явилося відео, на якому уболівальник підкидає пляшку до воріт КПР, а інші фанати при цьому відзначають, що раніше цю пляшку підібрав уболівальник, який вибіг на поле.
У місцевій поліції підтвердили, що підозрюваний заарештований. Найближчим часом він постане перед судом, пише sports.ru.
Раніше була інформація, що фанат Атлетико отримав тяжкі ножові поранення перед грою Кубку Іспанії.
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