Маріуполь підписав захисника Вардара

Бесір Демір / sport.com.mk

Екс-захисник Вардара Бесір Демір підписав контракт з Маріуполем.

Про це повідомляє Македонски Спорт.

Футболіст успішно пройшов медогляд, підписав контракт терміном на півтора року і повинен приєднатися до команди найближчим часом.

Раніше була інформація, що Маріуполь переглядає українця і француза в центр оборони.