103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.01.2018 22:42
Маріуполь підписав захисника Вардара
|Бесір Демір / sport.com.mk
Екс-захисник Вардара Бесір Демір підписав контракт з Маріуполем.
Про це повідомляє Македонски Спорт.
Футболіст успішно пройшов медогляд, підписав контракт терміном на півтора року і повинен приєднатися до команди найближчим часом.
Раніше була інформація, що Маріуполь переглядає українця і француза в центр оборони.
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