Українець протягом 20 хвилин заробив вилучення у першості Бельгії
|Руслан Малиновський (праворуч)
Півзахисник бельгійського Генка Руслан Малиновський провів лише 53 хвилини у матчі першості Бельгії.
Українець отримав червону картку за два попередження у грі 22-го туру проти Андерлехта: спочатку на 33-й хвилині, а згодом - вже після перерви на 53-й хвилині.
24-річний Малиновський пішов з поля при рахунку 1:0 на користь столичних футболістів. Матч так і завершився мінімальною перемогою Андерлехта.
Варто зазначити, що за час у грі Малиновський встиг отримати ще й невелике пошкодження: у боротьбі він у отримав по обличчю ліктем від суперника і у нього пішла кров.
Нагадаємо, у грудні 2017 року Малиновському скасували червону картку за вилучення у кубковому матчі проти Мехелена.
Зазначимо, що у матчі цього туру українець Роман Яремчук забив два голи за свій Гент.
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