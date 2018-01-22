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22.01.2018  08:24

Українець протягом 20 хвилин заробив вилучення у першості Бельгії

 Руслан Малиновський (праворуч)

Півзахисник бельгійського Генка Руслан Малиновський провів лише 53 хвилини у матчі першості Бельгії.

Українець отримав червону картку за два попередження у грі 22-го туру проти Андерлехта: спочатку на 33-й хвилині, а згодом - вже після перерви на 53-й хвилині.

24-річний Малиновський пішов з поля при рахунку 1:0 на користь столичних футболістів. Матч так і завершився мінімальною перемогою Андерлехта.

Варто зазначити, що за час у грі Малиновський встиг отримати ще й невелике пошкодження: у боротьбі він у отримав по обличчю ліктем від суперника і у нього пішла кров.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Малиновському скасували червону картку за вилучення у кубковому матчі проти Мехелена.

Зазначимо, що у матчі цього туру українець Роман Яремчук забив два голи за свій Гент.
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