120 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.01.2018 17:38
Олександрія на зборах програла казахстанському клубу
Олександрія в товариському матчі на зборах поступилася казахстанському Жетису.
Товариський матч
22 січня
Жетису – Олександрія – 3:2
Склади: Олександрія (1 тайм) Владислав Леванідов, Андрій Цуріков, Тимур Стецьков, Владислав Бабогло, Сергій Чеботаєв, Євген Банада, Артем Полярус, Іван Маркович, Петрос Авекісян, Євген Протасов, Стефан Іліч.
Олександрія (2 тайм) Юрій Паньків, Валерій Бондаренко, Сергій Старенький, Олексій Зінкевич, Андрій Бацула, Павло Пашаєв, Андрій Запорожан, Артем Сітало, Вадим Гранчар, Олексій Довгий, Дмитро Шастал.
Наступний матч на зборах команда Володимира Шарана проведе 25 січня проти вірменського Пюніка.
Як відомо, раніше Олександрія розгромила болгарську Славію.
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