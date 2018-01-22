Ван Персі повернувся у клуб, в якому починав кар'єру

Робін ван Персі

Робін ван Персі підписав контракт з Фейєнордом, у якому розпочав свою професійну кар'єру в 2002 році.

Угода розрахована на півтора роки.

Як відомо, Фейєноорд футболіст залишив у 2004 році. Крім цьго, він виступав у Арсеналі, Манчестер Юнайтед і Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що ван Персі порвали повіку під час матчу чемпіонату Туреччини.