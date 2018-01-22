240 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.01.2018 17:55
Ван Персі повернувся у клуб, в якому починав кар'єру
|Робін ван Персі
Робін ван Персі підписав контракт з Фейєнордом, у якому розпочав свою професійну кар'єру в 2002 році.
Угода розрахована на півтора роки.
🎥 | De perspresentatie van @Persie_Official!— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 22 січня 2018 р.
LIVE ➡️ https://t.co/SbxEXe34Db#RVPISBACK #Feyenoord pic.twitter.com/YqJGXyewma
Як відомо, Фейєноорд футболіст залишив у 2004 році. Крім цьго, він виступав у Арсеналі, Манчестер Юнайтед і Фенербахче.
Раніше повідомлялося, що ван Персі порвали повіку під час матчу чемпіонату Туреччини.
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