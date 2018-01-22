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22.01.2018  19:04

Маріуполь програв в другому матчі на зборах

 

Маріуполь провів другий спаринг на зборі в Туреччині.

Суперником команди Олександра Бабича був карагандинський Шахтар.

Контрольний матч

22 січня

Маріуполь — Шахтар (Караганда) — 1:2 (1:2, 0:0)

Голи: 1:0 - 12 Болбат, 1:1 - 17 Путінцев, 1:2 - 26 Таттибаєв

Як відомо, раніше Маріуполь на зборах обіграв клуб з Казахстану, який тренує українець.
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