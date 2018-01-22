Гравець Олімпіка не проти продовжити кар'єру в Росії, якщо влаштують умови контракту. ВІДЕО

Моха

Мароканський легіонер донецького Олімпіка Моха не проти перебратися до російської Прем'єр Ліги.

Про це сказав сам півзахисник.

"Кожен футболіст шукає собі кращі умови", - зауважив хавбек.

"Тому, якщо в Росії запропонують кращий контракт, то я звичайно ж поїду", - сказав лідер Олімпіка.

"Але про інтерес до мене я нічого не знаю, про це потрібно запитувати у президента клубу", - зазначив Моха в ефірі програми Футбольний на голову.

Раніше головний тренер Олімпіка Роман Санжар зазначав, що мароканець може поикути клуб вже цієї зими.

Також була інформація, що Моха близький до переходу в Слован.