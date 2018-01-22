89 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.01.2018 19:58
На перегляді в Олександрії знаходяться два потенційні новачки
|Петрос Аветісян
Олександрія може підписати захисника Гліба Бухала та вірменського хавбека Петроса Аветісяна.
Потенційні новачки зараз перебувають на перегляді та взяли участь у товариському матчі проти казахстанського Жетису.
Найвищим досягненням Бухала можна рахувати виступ за збірну України на Всесвітній літній Універсіаді, яка проходила влітку в місті Тайбей, що на Тайвані. В цьому турнірі наша збірна посіла лише сьоме місце. У поточному сезоні виступав за друголіговий ФК Львів.
В поточному сезоні Аветісян провів 19 матчів за Пюнік та збірну Вірменії U-21, в яких забив 8 голів і віддав 5 гольових передач, повідомляє офіційний сайт Олександрії.
Нагадаємо, що Олександрійці поступилися клубу з Казахстану (2:3)
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