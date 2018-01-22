Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
89 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.01.2018  19:58

На перегляді в Олександрії знаходяться два потенційні новачки

Петрос Аветісян

Олександрія може підписати захисника Гліба Бухала та вірменського хавбека Петроса Аветісяна.

Потенційні новачки зараз перебувають на перегляді та взяли участь у товариському матчі проти казахстанського Жетису.

Найвищим досягненням Бухала можна рахувати виступ за збірну України на Всесвітній літній Універсіаді, яка проходила влітку в місті Тайбей, що на Тайвані. В цьому турнірі наша збірна посіла лише сьоме місце. У поточному сезоні виступав за друголіговий ФК Львів.

В поточному сезоні Аветісян провів 19 матчів за Пюнік та збірну Вірменії U-21, в яких забив 8 голів і віддав 5 гольових передач, повідомляє офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, що Олександрійці поступилися клубу з Казахстану (2:3)
Читай також
Олександрія на зборах програла казахстанському клубу
Олександрія посідає перше місце в чемпіонаті України за атаками
Олександрія розгромила болгарську Славію
Олександрія перегляне трьох легіонерів на зборах
Олександрія проведе п'ять спарингів на зборі в Туреччині
Олександрія хоче підсилитися в усіх лініях


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
20:53
Футбол. Екс-футболіст Шахтаря підписав контракт з Арсеналом
20:39
Футбол. Партнер Ярмоленка узгодив особистий контракт з Арсеналом
20:23
Футбол. Відомий український журналіст натякнув на те, що в ФФУ навмисно затягують розгляд справи Маріуполь - Динамо
19:58
Футбол. На перегляді в Олександрії знаходяться два потенційні новачки
19:41
Теніс. Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів
19:19
Футбол. Гравець Олімпіка не проти продовжити кар'єру в Росії, якщо влаштують умови контракту. ВІДЕО
19:04
Футбол. Маріуполь програв в другому матчі на зборах
18:52
Футбол. Кравець не потрапив до заявки на гру з Галатасараєм
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!