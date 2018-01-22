Відомий український журналіст натякнув на те, що в ФФУ навмисно затягують розгляд справи Маріуполь - Динамо

Андрій Шахов

Відомий український журналіст Андрій Шахов підозрює, що судову справу по грі Маріуполь - Динамо навмисно затягують в ФФУ.

Про це написав сам журналіст у своєму Facebook.

"Після відмови в терміновому розгляді маріупольської справи ФФУ повинна до 23 січня подати свої заперечення на апеляційну скаргу Динамо. Станом на ранок 22 січня нічого не подано, крім прохання перенести цей термін на 5 лютого", - написав журналіст.

"Виявляється, перед Різдвом, 22 грудня, адвокат, що представляє інтерес ФФУ, Девід Кессерлі, поїхав кататися на лижах і отримав травму. Загалом, пан Кессерлі був непрацездатний з 22 грудня по 19 січня. Що, до речі, не завадило йому особисто підписати прохання про перенесення, а також ще деякі листи в кінці минулого року", - зауважив експерт.

"Другим приводом для подачі прохання про перенесення стала велика завантаженість його юридичної фірми, з якою ФФУ прийняла рішення співпрацювати.

"Що заважало йому подати прохання раніше, а не в останній момент? Якщо в матеріалах справи є листи, які підписувалися ще і другим адвокатом у цій справі - Антоном Сотір (в минулому заступник голови Палати по вирішенню суперечок ФФУ), що заважало Антону підготувати ці заперечення?"- запитує Андрій.

"Ми маємо, що ФФУ заплатила чиїсь гроші, напевно, з неба впали, швейцарській юридичній фірмі. Ця юридична фірма не в змозі вчасно виконати свою роботу через травми у адвоката, який цією справою займається. Травма отримана не від розумового перенапруження і не на робочому місці", - йдеться в повідомленні.

"Я правильно розумію, що ФФУ має підстави подати позов на цю фірму? Або все-таки ці рухи робилися з відома, подачі і за бажанням керівництва ФФУ?" - наголосив журналіст.

"Якщо серйозно, вся ця байда підтверджує, що ффушники зацікавлені в затягуванні справи. Адже якщо Лозанна прийме рішення на користь Динамо навіть на початку березня, його буде важко виконати, оскільки шістки будуть сформовані і другий етап почнеться", - написав Шахов.

Нагадаємо, що CAS у грудні зареєстрував апеляцію Динамо на рішення КДК ФФУ з приводу технічної поразки у матчі з Маріуполем в рамках 7-го туру першості УПЛ.

А президент ФФУ Андрій Павелко вважає, що у киян немає шансів у цій справі.