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22.01.2018  22:39

Гамбург призначив нового головного тренера

Бернд Холлербах

48-річний фахівець Бернд Холлербах став новим головним тренером німецького Гамбурга.

Контракт з тренером розрахований до 2019 року і вже сьогодні Холлербах приступить до своїх безпосередніх обов'язків і проведе тренування.

Нагадаємо, що після суботньої домашньої поразки від Кельна керівництва Гамбурга вирішило відправити у відставку головного тренера Маркуса Гісдоля разом з його помічниками.

Ця гра стала шостою поспіль для Гамбурга без перемоги.

Після 19 турів команда займає в Бундеслізі передостаннє, 17 місце.
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