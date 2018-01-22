Гамбург призначив нового головного тренера

Бернд Холлербах

48-річний фахівець Бернд Холлербах став новим головним тренером німецького Гамбурга.

Контракт з тренером розрахований до 2019 року і вже сьогодні Холлербах приступить до своїх безпосередніх обов'язків і проведе тренування.

Нагадаємо, що після суботньої домашньої поразки від Кельна керівництва Гамбурга вирішило відправити у відставку головного тренера Маркуса Гісдоля разом з його помічниками.

Ця гра стала шостою поспіль для Гамбурга без перемоги.

Wir verpflichten Trainer Bernd Hollerbach!

Der Fußballlehrer erhält einen Vertrag bis 2019. Heute leitet der neue Coach sein erstes Training und wird anschließend offiziell vorgestellt. pic.twitter.com/dnTR3pajuN — Hamburger SV (@HSV) 22 січня 2018 р.

Після 19 турів команда займає в Бундеслізі передостаннє, 17 місце.