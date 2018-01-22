60 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.01.2018 22:39
Гамбург призначив нового головного тренера
|Бернд Холлербах
48-річний фахівець Бернд Холлербах став новим головним тренером німецького Гамбурга.
Контракт з тренером розрахований до 2019 року і вже сьогодні Холлербах приступить до своїх безпосередніх обов'язків і проведе тренування.
Нагадаємо, що після суботньої домашньої поразки від Кельна керівництва Гамбурга вирішило відправити у відставку головного тренера Маркуса Гісдоля разом з його помічниками.
Ця гра стала шостою поспіль для Гамбурга без перемоги.
Wir verpflichten Trainer Bernd Hollerbach!— Hamburger SV (@HSV) 22 січня 2018 р.
Der Fußballlehrer erhält einen Vertrag bis 2019. Heute leitet der neue Coach sein erstes Training und wird anschließend offiziell vorgestellt. pic.twitter.com/dnTR3pajuN
Після 19 турів команда займає в Бундеслізі передостаннє, 17 місце.
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