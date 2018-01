Лідер Манчестер Сіті продовжив контракт з клубом

Бельгійський хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне підписав з клубом новий контракт.

Про це повідомляє офіційний сайт МС.

Нова угода розрахована до літа 2023 року.

Раніше в пресі повідомлялося, що зарплата бельгійця складе 260 тисяч фунтів на тиждень.

Нагадаємо, що Де Брюйне виступає за Сіті з 2015 року.

У нинішньому сезоні він провів за містян 32 матчі, в яких забив 8 голів і віддав 13 результативних передач.

