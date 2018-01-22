297 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.01.2018 23:16
Лідер Манчестер Сіті продовжив контракт з клубом
|Кевін де Брюйне
Бельгійський хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне підписав з клубом новий контракт.
Про це повідомляє офіційний сайт МС.
Нова угода розрахована до літа 2023 року.
Раніше в пресі повідомлялося, що зарплата бельгійця складе 260 тисяч фунтів на тиждень.
Нагадаємо, що Де Брюйне виступає за Сіті з 2015 року.
У нинішньому сезоні він провів за містян 32 матчі, в яких забив 8 голів і віддав 13 результативних передач.
GET EXCITED! 😝@DeBruyneKev has today signed a new contract at the Club!— Manchester City (@ManCity) 22 січня 2018 р.
INFO ▶️ https://t.co/NGc7Vqh62x #mancity pic.twitter.com/bj1YuseMgG
Нагадаємо, що екс-хавбек Шахтаря став гравцем Арсенала.
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