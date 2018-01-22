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22.01.2018  23:39

Гол екс-гравця Шахтаря приносить Ювентусу перемогу в 21 турі чемпіонату Італії

Ювентус - Дженоа

Туринській Ювентус в 21 турі Серії А вдома мінімально переміг Дженоа.

Єдиний гол у складі старої сеньйори на 16-й хвилині забив екс-гірник Дуглас Коста.

Чемпіонат Італії

21-й тур

22 січня

Ювентус - Дженоа 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 16 Коста

Нагадаємо, що лідер чемпіонату Наполі мінімально переміг Аталанту.

    І В Н П М О
  1 Наполі 21 17 3 1 45-13 54
  2 Ювентус 21 17 2 2 50-15 53
+1 3 Лаціо 20 13 4 3 53-25 43
-1 4 Інтер 21 12 7 2 36-16 43
  5 Рома 20 12 4 4 30-14 40
  6 Сампдорія 20 10 3 7 39-30 33
+4 7 Мілан 21 9 4 8 27-28 31
-1 8 Аталанта 21 8 6 7 31-27 30
  9 Удінезе 20 9 2 9 34-28 29
  10 Торіно 21 6 11 4 29-28 29
-3 11 Фіорентина 21 7 7 7 30-24 28
  12 Болонья 21 8 3 10 26-30 27
  13 К'єво 21 5 7 9 21-37 22
+1 14 Сассуоло 21 6 4 11 14-31 22
-1 15 Дженоа 21 5 6 10 15-22 21
  16 Кальярі 21 6 2 13 19-33 20
+1 17 Кротоне 21 5 3 13 16-38 18
-1 18 СПАЛ 21 3 7 11 22-39 16
  19 Верона 21 3 4 14 18-44 13
  20 Беневенто 21 2 1 18 13-46 7

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