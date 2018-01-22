356 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.01.2018 23:39
Гол екс-гравця Шахтаря приносить Ювентусу перемогу в 21 турі чемпіонату Італії
|Ювентус - Дженоа
Туринській Ювентус в 21 турі Серії А вдома мінімально переміг Дженоа.
Єдиний гол у складі старої сеньйори на 16-й хвилині забив екс-гірник Дуглас Коста.
Чемпіонат Італії
21-й тур
22 січня
Ювентус - Дженоа 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 16 Коста
Finisce qui #JuveGenoa! La rete di @douglascosta vale tre punti! ⚽ pic.twitter.com/VCmNxdVKh4— JuventusFC (@juventusfc) 22 січня 2018 р.
Нагадаємо, що лідер чемпіонату Наполі мінімально переміг Аталанту.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполі
|21
|17
|3
|1
|45-13
|54
|2
|Ювентус
|21
|17
|2
|2
|50-15
|53
|+1
|3
|Лаціо
|20
|13
|4
|3
|53-25
|43
|-1
|4
|Інтер
|21
|12
|7
|2
|36-16
|43
|5
|Рома
|20
|12
|4
|4
|30-14
|40
|6
|Сампдорія
|20
|10
|3
|7
|39-30
|33
|+4
|7
|Мілан
|21
|9
|4
|8
|27-28
|31
|-1
|8
|Аталанта
|21
|8
|6
|7
|31-27
|30
|9
|Удінезе
|20
|9
|2
|9
|34-28
|29
|10
|Торіно
|21
|6
|11
|4
|29-28
|29
|-3
|11
|Фіорентина
|21
|7
|7
|7
|30-24
|28
|12
|Болонья
|21
|8
|3
|10
|26-30
|27
|13
|К'єво
|21
|5
|7
|9
|21-37
|22
|+1
|14
|Сассуоло
|21
|6
|4
|11
|14-31
|22
|-1
|15
|Дженоа
|21
|5
|6
|10
|15-22
|21
|16
|Кальярі
|21
|6
|2
|13
|19-33
|20
|+1
|17
|Кротоне
|21
|5
|3
|13
|16-38
|18
|-1
|18
|СПАЛ
|21
|3
|7
|11
|22-39
|16
|19
|Верона
|21
|3
|4
|14
|18-44
|13
|20
|Беневенто
|21
|2
|1
|18
|13-46
|7
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