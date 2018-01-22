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22.01.2018  23:49

Ейбар та Малага сильнішого не виявили у 20 турі чемпіонату Іспанії

Ейбар - Малага

В 20 турі чемпіонату Іспанії Ейбар та Малага розписали нічию (1:1)

Зазначимо, що гості були близькими щоб перервати свою шестиматчеву безвиграшну серію, але господарі зусіллями Кіке на 76-й хвилині врятували одне очко.

За гостей відзначився на 16 хвилині Юссеф Ен-Несірі.

Чемпіонат Іспанії

20-й тур

22 січня

Ейбар - Малага 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Ен-Несірі, 1:1 - 76 Кіке

Нагадаємо, що напередодні Реал розбив Депортиво.

    І В Н П М О
  1 Барселона 20 17 3 0 57-9 54
  2 Атлетико 20 12 7 1 29-9 43
  3 Валенсія 20 12 4 4 41-21 40
  4 Реал 19 10 5 4 39-18 35
  5 Вільяреал 20 10 4 6 28-22 34
  6 Севілья 20 10 2 8 26-28 32
+4 7 Сельта 20 8 4 8 35-28 28
  8 Ейбар 20 8 4 8 25-32 28
  9 Хетафе 20 7 6 7 25-20 27
  10 Жирона 20 7 6 7 29-29 27
-4 11 Бетіс 20 8 3 9 33-41 27
  12 Атлетик 20 6 8 6 23-22 26
  13 Леганес 19 7 4 8 17-19 25
  14 Еспаньол 20 6 6 8 16-25 24
  15 Реал Сосьєдад 20 6 5 9 34-36 23
+1 16 Алавес 20 6 1 13 16-29 19
-1 17 Леванте 20 3 9 8 16-28 18
  18 Депортиво 20 4 4 12 22-44 16
+1 19 Лас-Пальмас 20 4 2 14 16-47 14
-1 20 Малага 20 3 3 14 14-34 12

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