Ейбар та Малага сильнішого не виявили у 20 турі чемпіонату Іспанії

Ейбар - Малага

В 20 турі чемпіонату Іспанії Ейбар та Малага розписали нічию (1:1)

Зазначимо, що гості були близькими щоб перервати свою шестиматчеву безвиграшну серію, але господарі зусіллями Кіке на 76-й хвилині врятували одне очко.

За гостей відзначився на 16 хвилині Юссеф Ен-Несірі.

Чемпіонат Іспанії

20-й тур

22 січня

Ейбар - Малага 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Ен-Несірі, 1:1 - 76 Кіке

Нагадаємо, що напередодні Реал розбив Депортиво.