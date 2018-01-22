34 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.01.2018 23:49
Ейбар та Малага сильнішого не виявили у 20 турі чемпіонату Іспанії
|Ейбар - Малага
В 20 турі чемпіонату Іспанії Ейбар та Малага розписали нічию (1:1)
Зазначимо, що гості були близькими щоб перервати свою шестиматчеву безвиграшну серію, але господарі зусіллями Кіке на 76-й хвилині врятували одне очко.
За гостей відзначився на 16 хвилині Юссеф Ен-Несірі.
Чемпіонат Іспанії
20-й тур
22 січня
Ейбар - Малага 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Ен-Несірі, 1:1 - 76 Кіке
FINAL #EibarMálaga 1-1— LaLiga (@LaLiga) 22 січня 2018 р.
¡Kike García salva un punto en Ipurua y el @SDEibar sigue soñando con Europa! pic.twitter.com/HX1XmvyuOi
Нагадаємо, що напередодні Реал розбив Депортиво.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|17
|3
|0
|57-9
|54
|2
|Атлетико
|20
|12
|7
|1
|29-9
|43
|3
|Валенсія
|20
|12
|4
|4
|41-21
|40
|4
|Реал
|19
|10
|5
|4
|39-18
|35
|5
|Вільяреал
|20
|10
|4
|6
|28-22
|34
|6
|Севілья
|20
|10
|2
|8
|26-28
|32
|+4
|7
|Сельта
|20
|8
|4
|8
|35-28
|28
|8
|Ейбар
|20
|8
|4
|8
|25-32
|28
|9
|Хетафе
|20
|7
|6
|7
|25-20
|27
|10
|Жирона
|20
|7
|6
|7
|29-29
|27
|-4
|11
|Бетіс
|20
|8
|3
|9
|33-41
|27
|12
|Атлетик
|20
|6
|8
|6
|23-22
|26
|13
|Леганес
|19
|7
|4
|8
|17-19
|25
|14
|Еспаньол
|20
|6
|6
|8
|16-25
|24
|15
|Реал Сосьєдад
|20
|6
|5
|9
|34-36
|23
|+1
|16
|Алавес
|20
|6
|1
|13
|16-29
|19
|-1
|17
|Леванте
|20
|3
|9
|8
|16-28
|18
|18
|Депортиво
|20
|4
|4
|12
|22-44
|16
|+1
|19
|Лас-Пальмас
|20
|4
|2
|14
|16-47
|14
|-1
|20
|Малага
|20
|3
|3
|14
|14-34
|12
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