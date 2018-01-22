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22.01.2018  23:59

Ліверпуль несподівано поступився аутсайдеру в матчі 24-го туру чемпіонату Англії

Свонсі - Ліверпуль

Ліверпуль в 24 турі чемпіонату англійської Прем'єр-Ліги на визді зазнав поразки від аутсайдера Свонсі (1:0).

Переможний гол у господарів забив на 40-й хвилині захисник Альфі Моусон.

Зазначимо, що Ліверпуль не програвав 18 матчів поспіль у всіх турнірах.

Чемпіонат Англії

24-й тур

22 січня

Свонсі - Ліверпуль 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Моусон

Нагадаємо, що напередодні головний конкурент мерсисайдців за місце в Лізі чемпіонів Тоттенгем також втратив очки.

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 24 21 2 1 70-18 65
  2 Манчестер Юнайтед 24 16 5 3 49-16 53
+1 3 Челсі 24 15 5 4 45-16 50
-1 4 Ліверпуль 24 13 8 3 54-29 47
  5 Тоттенгем 24 13 6 5 47-22 45
  6 Арсенал 24 12 6 6 45-31 42
+1 7 Лестер 24 9 7 8 36-32 34
-1 8 Бернлі 24 9 7 8 19-21 34
  9 Евертон 24 7 7 10 26-39 28
  10 Вотфорд 24 7 5 12 33-44 26
  11 Вест Гем 24 6 8 10 30-42 26
+1 12 Борнмут 24 6 7 11 25-36 25
-1 13 Крістал Пелас 24 6 7 11 22-37 25
  14 Гаддерсфілд 24 6 6 12 19-41 24
  15 Ньюкасл 24 6 5 13 22-34 23
  16 Брайтон 24 5 8 11 17-33 23
+1 17 Сток Сіті 24 6 5 13 25-50 23
-1 18 Саутгемптон 24 4 10 10 24-35 22
  19 Вест Бромвіч 24 3 11 10 19-31 20
  20 Свонсі 24 5 5 14 15-35 20

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