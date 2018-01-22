Ліверпуль несподівано поступився аутсайдеру в матчі 24-го туру чемпіонату Англії

Свонсі - Ліверпуль

Ліверпуль в 24 турі чемпіонату англійської Прем'єр-Ліги на визді зазнав поразки від аутсайдера Свонсі (1:0).

Переможний гол у господарів забив на 40-й хвилині захисник Альфі Моусон.

Зазначимо, що Ліверпуль не програвав 18 матчів поспіль у всіх турнірах.

Чемпіонат Англії

24-й тур

22 січня

Свонсі - Ліверпуль 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Моусон

Нагадаємо, що напередодні головний конкурент мерсисайдців за місце в Лізі чемпіонів Тоттенгем також втратив очки.