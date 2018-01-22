279 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.01.2018 23:59
Ліверпуль несподівано поступився аутсайдеру в матчі 24-го туру чемпіонату Англії
|Свонсі - Ліверпуль
Ліверпуль в 24 турі чемпіонату англійської Прем'єр-Ліги на визді зазнав поразки від аутсайдера Свонсі (1:0).
Переможний гол у господарів забив на 40-й хвилині захисник Альфі Моусон.
Зазначимо, що Ліверпуль не програвав 18 матчів поспіль у всіх турнірах.
Чемпіонат Англії
24-й тур
22 січня
Свонсі - Ліверпуль 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 40 Моусон
☝️ big win for Swansea#SWALIV pic.twitter.com/DNxScpYoi0— Premier League (@premierleague) 22 січня 2018 р.
Нагадаємо, що напередодні головний конкурент мерсисайдців за місце в Лізі чемпіонів Тоттенгем також втратив очки.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|24
|21
|2
|1
|70-18
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|16
|5
|3
|49-16
|53
|+1
|3
|Челсі
|24
|15
|5
|4
|45-16
|50
|-1
|4
|Ліверпуль
|24
|13
|8
|3
|54-29
|47
|5
|Тоттенгем
|24
|13
|6
|5
|47-22
|45
|6
|Арсенал
|24
|12
|6
|6
|45-31
|42
|+1
|7
|Лестер
|24
|9
|7
|8
|36-32
|34
|-1
|8
|Бернлі
|24
|9
|7
|8
|19-21
|34
|9
|Евертон
|24
|7
|7
|10
|26-39
|28
|10
|Вотфорд
|24
|7
|5
|12
|33-44
|26
|11
|Вест Гем
|24
|6
|8
|10
|30-42
|26
|+1
|12
|Борнмут
|24
|6
|7
|11
|25-36
|25
|-1
|13
|Крістал Пелас
|24
|6
|7
|11
|22-37
|25
|14
|Гаддерсфілд
|24
|6
|6
|12
|19-41
|24
|15
|Ньюкасл
|24
|6
|5
|13
|22-34
|23
|16
|Брайтон
|24
|5
|8
|11
|17-33
|23
|+1
|17
|Сток Сіті
|24
|6
|5
|13
|25-50
|23
|-1
|18
|Саутгемптон
|24
|4
|10
|10
|24-35
|22
|19
|Вест Бромвіч
|24
|3
|11
|10
|19-31
|20
|20
|Свонсі
|24
|5
|5
|14
|15-35
|20
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