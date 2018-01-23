Зірка Роми погодив особистий контракт з Челсі

Едін Джеко

Нападник Роми Едін Джеко погодив умови особистого контракту з Челсі.

Про це пише Football Italia.

Форвард буде заробляти в Лондоні близько семи мільйонів фунтів на рік.

Джеко грає за Рому з літа 2015 року.

Вовки заплатили Манчестер Сіті за його перехід 15 млн євро.

У цьому сезоні 31-річний боснійський форвард забив 12 голів, повідомляє ua-football.

Нагадаємо, що Джеко потрапив у список зірок, які пропустять чемпіонат світу.