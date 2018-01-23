401 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 00:16
Зірка Роми погодив особистий контракт з Челсі
|Едін Джеко
Нападник Роми Едін Джеко погодив умови особистого контракту з Челсі.
Про це пише Football Italia.
Форвард буде заробляти в Лондоні близько семи мільйонів фунтів на рік.
Джеко грає за Рому з літа 2015 року.
Вовки заплатили Манчестер Сіті за його перехід 15 млн євро.
У цьому сезоні 31-річний боснійський форвард забив 12 голів, повідомляє ua-football.
Нагадаємо, що Джеко потрапив у список зірок, які пропустять чемпіонат світу.
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