Екс-хавбек Дніпра за крок до підписання контракту з сербським грандом

Юрій Вакулко

Колишній півзахисник Дніпра Юрій Вакулко найближчим часом може стати гравцем сербського Партизана.

Про це повідомляє Hotsport.rs.

20-річний гравець деякий час вже тренується з сербським клубом і завтра, 23 січня, повинен підписати контракт на 4 роки.

Також Вакулко ще повинен пройти медогляд, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник може продовжити кар'єру у Франції.