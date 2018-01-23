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23.01.2018  08:39

Екс-хавбек Дніпра за крок до підписання контракту з сербським грандом

Юрій Вакулко

Колишній півзахисник Дніпра Юрій Вакулко найближчим часом може стати гравцем сербського Партизана.

Про це повідомляє Hotsport.rs.

20-річний гравець деякий час вже тренується з сербським клубом і завтра, 23 січня, повинен підписати контракт на 4 роки.

Також Вакулко ще повинен пройти медогляд, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник може продовжити кар'єру у Франції.
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