266 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 08:39
Екс-хавбек Дніпра за крок до підписання контракту з сербським грандом
|Юрій Вакулко
Колишній півзахисник Дніпра Юрій Вакулко найближчим часом може стати гравцем сербського Партизана.
Про це повідомляє Hotsport.rs.
20-річний гравець деякий час вже тренується з сербським клубом і завтра, 23 січня, повинен підписати контракт на 4 роки.
Також Вакулко ще повинен пройти медогляд, пише Трибуна.
Раніше повідомлялося, що український півзахисник може продовжити кар'єру у Франції.
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