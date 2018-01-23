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23.01.2018  18:00

Зоря зіграла два матчі за день на зборах: один програла, другий виграла

 

Луганська Зоря на зборах у Туреччині 23 січня провела два контрольні поєдинки двома різними складами.

У першій грі луганцям протистояв словацький Спартак, який був сильнішим (1:2), а в другому матчі перемогу одержали луганці над узбецьким АГМК (3:0).

Контрольні матчі

Туреччина

23 січня

Зоря – Спартак Трнава (Словаччина) 1:2

Гол: Любенович, 59

Зоря: Луїс Феліпе (Хмеловський, 58), Андрієвський (Шалфєєв, 46), Авраменко, Бабенко, Чеберко, Чечер, Гордієнко (Лунєв, 60), Кабаєв, Любенович, Шершень, Леонідас

Зоря – АГМК (Узбекистан) – 3:0

Зоря: Лунін, Сваток, Тимчик, Сілас, Ондуа (Андрієвський, 70), Гордієнко, Караваєв, Кочергін (Кабаєв, 80), Сухарь, Громов, Юрі.

Голи: Громов, 25, 89; Юрі, 34.
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