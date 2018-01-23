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23.01.2018  18:36

Основний захисник Динамо травмувався в матчі зі Штурмом

Євген Хачеріді

Захисник Динамо Євген Хачеріді отримав травму в контрольному матчі в Іспанії проти австрійського Штурму.

Гра розпочалася 23 січня о 17:30. Замість Хачеріді на 12 хвилині на поле вийшов Микита Бурда.

Про серйозність травми наразі невідомо.

Нагадаємо, що лікар Динамо розповів про стан відновлення Сидорчука і Циганкова.
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