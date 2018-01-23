748 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 18:36
Основний захисник Динамо травмувався в матчі зі Штурмом
|Євген Хачеріді
Захисник Динамо Євген Хачеріді отримав травму в контрольному матчі в Іспанії проти австрійського Штурму.
Гра розпочалася 23 січня о 17:30. Замість Хачеріді на 12 хвилині на поле вийшов Микита Бурда.
Про серйозність травми наразі невідомо.
Нагадаємо, що лікар Динамо розповів про стан відновлення Сидорчука і Циганкова.
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