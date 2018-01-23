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23.01.2018  19:11

Англійський клуб все ще хоче півзахисника Шахтаря

Фред

Півзахисник Шахтаря Фред залишається одним із пріоритетів Манчестер Юнайтед на трансферному ринку.

Повідомляється, що після трансферу Алексіса Санчеса клуб планує придбати півзахисника.

У списку інтересів залишається Фред, з яким веде переговори Ман Сіті, пише express.co.uk.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью зацікавлений в покупці півзахисника Шахтаря.
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