Англійський клуб все ще хоче півзахисника Шахтаря

Фред

Півзахисник Шахтаря Фред залишається одним із пріоритетів Манчестер Юнайтед на трансферному ринку.

Повідомляється, що після трансферу Алексіса Санчеса клуб планує придбати півзахисника.

У списку інтересів залишається Фред, з яким веде переговори Ман Сіті, пише express.co.uk.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью зацікавлений в покупці півзахисника Шахтаря.