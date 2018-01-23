551 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 19:11
Англійський клуб все ще хоче півзахисника Шахтаря
|Фред
Півзахисник Шахтаря Фред залишається одним із пріоритетів Манчестер Юнайтед на трансферному ринку.
Повідомляється, що після трансферу Алексіса Санчеса клуб планує придбати півзахисника.
У списку інтересів залишається Фред, з яким веде переговори Ман Сіті, пише express.co.uk.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью зацікавлений в покупці півзахисника Шахтаря.
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