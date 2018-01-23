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23.01.2018  19:31

Динамо програло в спарингу австрійському клубу

 

Динамо зазнало другої поразки на зборах в Марбельї.

Цього разу команда Хацкевича поступилася австрійському Штурму.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо травмувався в матчі зі Штурмом.

Контрольний матч 

23 січня

Динамо – Штурм – 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 11 Ізе, 0:2 - 50 Шуберт

Динамо, 1 тайм: Рудько – Морозюк, Хачеріді (Бурда, 12), Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський, Шапаренко, Гонсалес, Калітвінцев – Бєсєдін.

Динамо, 2 тайм: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Піваріч – Ротань, Алібеков, Гармаш, Смирний, Вербіч – Хльобас (Алєксєєв, 82).
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