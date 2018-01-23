185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 19:31
Динамо програло в спарингу австрійському клубу
Динамо зазнало другої поразки на зборах в Марбельї.
Цього разу команда Хацкевича поступилася австрійському Штурму.
Раніше повідомлялося, що захисник Динамо травмувався в матчі зі Штурмом.
Контрольний матч
23 січня
Динамо – Штурм – 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 - 11 Ізе, 0:2 - 50 Шуберт
Динамо, 1 тайм: Рудько – Морозюк, Хачеріді (Бурда, 12), Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський, Шапаренко, Гонсалес, Калітвінцев – Бєсєдін.
Динамо, 2 тайм: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Піваріч – Ротань, Алібеков, Гармаш, Смирний, Вербіч – Хльобас (Алєксєєв, 82).
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