Динамо програло в спарингу австрійському клубу

Динамо зазнало другої поразки на зборах в Марбельї.

Цього разу команда Хацкевича поступилася австрійському Штурму.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо травмувався в матчі зі Штурмом.

Контрольний матч

23 січня

Динамо – Штурм – 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 11 Ізе, 0:2 - 50 Шуберт

Динамо, 1 тайм: Рудько – Морозюк, Хачеріді (Бурда, 12), Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський, Шапаренко, Гонсалес, Калітвінцев – Бєсєдін.

Динамо, 2 тайм: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Піваріч – Ротань, Алібеков, Гармаш, Смирний, Вербіч – Хльобас (Алєксєєв, 82).