240 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 20:08
ПСЖ безкоштовно підписав екс-гравця Челсі і Реала
|Лассана Діарра
Французький півзахисник Лассана Діарра офіційно став гравцем ПСЖ.
Контракт з футболістом розрахований до літа 2019 року. У новій команді Діарра гратиме під номером 19.
🔝 @Lass_Officiel portera le numéro 1⃣9⃣ sous les couleurs du Paris Saint-Germain 🔴🔵 #BienvenueLass pic.twitter.com/ZPLoW77Fy2— PSG Officiel (@PSG_inside) 23 січня 2018 р.
Нагадаємо, що в ПСЖ Діарра перейшов в якості вільного агента.
Останньою командою француза була Аль-Джазіра, яку він покинув в кінці грудня.
Нагадаємо, раніше через травму на два місяці вибув зірковий нападник ПСЖ.
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