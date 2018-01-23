ПСЖ безкоштовно підписав екс-гравця Челсі і Реала

Лассана Діарра

Французький півзахисник Лассана Діарра офіційно став гравцем ПСЖ.

Контракт з футболістом розрахований до літа 2019 року. У новій команді Діарра гратиме під номером 19.

Нагадаємо, що в ПСЖ Діарра перейшов в якості вільного агента.

Останньою командою француза була Аль-Джазіра, яку він покинув в кінці грудня.

Нагадаємо, раніше через травму на два місяці вибув зірковий нападник ПСЖ.